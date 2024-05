Meteo Lombardia, dopo una domenica soleggiata tornano grandine e nubifragi

La tregua è finita. Dopo una domenica soleggiata e in prevalenza asciutta, con temperature in rialzo, secondo quanto prevede 3BMeteo l’inizio della settimana riporterà in Lombardia instabilità, nubifragi e grandine. Già da lunedì sera la regione tornerà ad essere interessata da rovesci e temporali, seguiti da un leggero miglioramento tra la serata di martedì e le prime ore di mercoledì. Nella seconda parte di settimana però, è molto probabile una nuova fase di instabilità. Le temperature guadagneranno qualche grado e si assesteranno nelle massime intorno ai 25-27°C nelle giornata soleggiate e sui 22-23°C in quelle instabili.

Lunedì 27 maggio

La settimana, fin dal mattino di lunedì, si apre all’insegna di nubi foriere di pioggia o acquazzoni che si riverseranno in serata. Nello specifico su basse pianure occidentali e pedemontane-alte pianure nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata. Sulle basse pianure orientali cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge. Sulle Prealpi occidentali cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. Piogge e rovesci anche temporaleschi in serata; sulle Orobie nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco; sulle Prealpi orientali nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sulle Alpi Retiche nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio.

Martedì 28 maggio

Correnti secche fanno il loro ingresso in serata determinando un rapido rasserenamento dopo una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Sulle basse pianure occidentali giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo la presenza di qualche nube al mattino. Sulle basse pianure orientali cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata. Sulle Orobie cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi, sulle Prealpi orientali invece cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. Nuove deboli piogge in serata. Venti deboli orientali.

Mercoledì 29 maggio

La pressione diminuisce favorendo l'arrivo di aria più umida che determina un peggioramento del tempo nelle ore serali. Nello specifico su basse pianure occidentali e Prealpi occidentali cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio. In serata deboli piogge. Sulle basse pianure orientali cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sulle pedemontane-alte pianure nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sulle Orobie nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata; sulle Prealpi orientali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; sulle Alpi Retiche nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Venti deboli orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali.