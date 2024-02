Meteo Lombardia: febbraio inizia con nuvole e nebbia, ma niente pioggia

Un robusto campo di alta pressione si espande sui settori occidentali del continente lasciando ancora l'Italia sul bordo orientale. Condizioni meteo asciutte su gran parte della Penisola e con temperature di qualche grado sopra media.

Nel corso del primo weekend di febbraio avremo, dunque, condizioni di tempo stabile ma con foschie, nebbie e nubi basse che la faranno ancora da padroni. Atteso un generale rialzo delle temperature proprio tra sabato e domenica con valori fino a 8 gradi sopra media specie in quota. Gli ultimi aggiornamenti del Centro meteo italiano mostrano, tuttavia, una possibile volta perturbata entro la fine della prima decade di febbraio. Già nel corso della prossima settimana, infatti, una saccatura proveniente dall'Atlantico potrebbe riportare le prime piogge sulla nostra Penisola.

Oggi giovedì 1 febbraio al Nord nuvolosità medio-alta al mattino in transito su tutti i settori; nebbia o foschia lungo il delta del Po. Al pomeriggio ancora cieli irregolarmente coperti su tutti i settori, ma senza pioggia. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Foschie o banchi di nebbia, anche fitti, in formazione dalla serata sulle pianure.

Domani venerdì 2 febbraio al mattino tempo stabile su tutte le regioni del Nord con nebbie e foschie in Pianura Padana e cieli velati altrove. Al pomeriggio ampie schiarite con cieli soleggiati, soprattutto al Nord-Ovest. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, nebbie e foschie sulle pianure.