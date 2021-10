Complice l'arrivo dell'autunno, nelle prossime ore la situazione meteo precipiterà su tutta la Regione e più in generale su tutto il centro e Nord Italia. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Lombardia ha per questo emanato un'allerta rossa (elevata) per rischio idrogeologico a partire dalla mezzanotte di oggi, lunedì 4 ottobre, che durerà almeno fino a domani, martedì 5 ottobre, nel tardo pomeriggio e un'allerta arancione (moderata) per rischio idraulico a partire dalle ore 18.

E' stata inoltre prorogata l'allerta gialla (ordinaria) per temporali e vento forte sul territorio milanese, già emanata nelle scorse ore. Il Comune di Milano ha reso noto di aver già attivato il Coc (Centro operativo comunale) e le squadre di Protezione civile, polizia locale e Metropolitana sono pronte a intervenire in caso di necessità. Ci saranno aggiornamenti dopo le ore 18. E' necessario porre massima attenzione quindi in caso di permanenza nelle zone alberate. Tra le 2 e le 7, invece, le piogge saranno molto intense sulle province a nord di Milano (Lecco, Como, Varese) provocando possibili ondate di piena con rischio concreto di esondazione dei fiumi Seveso e Lambro.