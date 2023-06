Meteo, in Lombardia anche oggi e domani è allerta gialla per i temporali

Milano, 3 giugno 2023 - Prosegue l'allerta gialla (rischio ordinario) emanata dal Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia per possibili temporali. A rischio di violenti acquazzoni sono soprattutto Milano e hinterland, la provincia di Varese, di Monza e Brianza, di Lecco, di Como, di Lodi e Pavia

L'instabilità meteo continuerà infatti da oggi e per tutta la giornata di domani, domenica 4 giugno. Secondo il meteo.it anche se è “appena iniziata l'Estate meteorologica, il contesto atmosferico che avvolge gran parte del Paese di estivo ha davvero poco. Nonostante le temperature abbiano comunque iniziato a salire, a spegnere i sogni di un inizio d'Estate caldo e soleggiato ci pensa il tempo pronto a trasformare anche la domenica 4 giugno in una giornata assai temporalesca su almeno mezza Italia”.

Il quadro globale

A Nord del nostro Paese, con centro motore sul Regno Unito, troviamo una vasta area di alta pressione, mentre al di sotto di questo enorme contenitore di stabilità, la circolazione atmosferica ruota in senso opposto e dunque in forma ciclonica. Ecco la ragione per la quale sull'Italia viviamo un contesto meteo spesso instabile a tratti anche perturbato. Nelle prossime 24/48 ore registreremo inoltre un maggior apporto di aria fresca in quota dai quadranti Nordorientali mentre da Ovest si avvicinerà un vortice ciclonico che dalla Spagna muoverà il suo centro motore verso le Isole Baleari e la Sardegna.

Domani e lunedì

Domani, domenica 4 giugno, tempo capriccioso per molte regioni. Al mattino il meteo peggiore lo troveremo su Alpi, Prealpi e alta Valle Padana dove ci saranno piogge e rovesci anche temporaleschi. Più asciutto altrove salvo per qualche pioggia sul Nord della Sardegna. Come avvenuto anche in questi ultimi giorni però, saranno il pomeriggio e le primissime ore della sera teatro del tempo peggiore. Ancora piogge e rovesci colpiranno un po' tutto il Nord e gran parte del Centro specie i settori montani e il comparto adriatico fino ad alcuni angoli del Sud come la Puglia e la Basilicata. E lunedì 5 giugno potrebbe essere per alcune zone del Nord Ovest addirittura una giornata interamente grigia e a tratti piovosa.

Ecco le previsioni nel dettaglio secondo Arpa Lombardia