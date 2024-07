Allerta meteo a Milano e in Lombardia domenica 21 luglio: in arrivo pioggia e temporali Monitorati Seveso e Lambro. ll Comune ha invitato i cittadini a non sostare nei sottopassi, nelle aree a rischio esondazione fiumi, sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende