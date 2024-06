Ballottaggio Porto Mantovano, chi sarà il nuovo sindaco tra Maria Paola Salvarani e Vanessa Ciribanti?

Porto Mantovano (Mantova), 24 giugno 2024 – Urne aperte fino alle 15. A Porto Mantovano, la sfida al ballottaggio è tutta al femminile e per niente scontata: i cittadini che si sono recati alle urne domenica 9 giugno hanno polarizzato la scelta su due candidate sindache: Maria Paola Salvarani e Vanessa Ciribanti. Chi vincerà?

I RISULTATI

Affluenza

A Porto Mantovano alle 23 di domenica l’affluenza si è attestata al 34,11%. Il dato alle 19 era al 28,06%, alle 12 al 12,71%.

Maria Paola Salvarani

Da una parte c’è Maria Paola Salvarani che con il 35,57 % dei voti ha preceduto di poco la sfidante. La 40enne è funzionaria conservatrice al comune di Castiglione delle Stiviere ed è la candidata del centrodestra: supportata infatti da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Ridisegniamo Porto e Civicamente Porto. "Mi impegno per Porto Mantovano perchè penso ci sia bisogno di un cambio di rotta - ha spiegato la candidata sindaca - oggi viviamo un territorio che tutti vedono essere in stato di abbandono".

Vanessa Ciribanti

È Vanessa Ciribanti – che al primo turno ha raggiunto il 33,33 % delle preferenze – la candidata del centrosinistra che tenterà di salire al posto di Salvarani: supportata da Pd, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 stelle e Generazione Porto, Ciribanti è consulente con la passione per la politica che la contraddistingue da 25 anni: "Mi candido a sindaco per essere il portavoce dei miei concittadini, per realizzare progetti per migliorare le condizioni di vita – ha dichiarato Ciribanti. - Io sono nata a Porto Mantovano, mi sono spostata qui e sto facendo crescere qui mio figlio, e sono molto legata alla nostra comunità".