Mantova, 9 giugno 2019 - Urne aperte dalle 7 alle 23, domenica 9 giugno, per il ballottaggio delle elezioni comunali. Sono 136 i Comuni interessati in Italia e 18 in Lombardia. In provincia di Mantova si torna al voto a Porto Mantovano. Qui la sfida è tra il candidato del centrodestra Monica Buoli e Massimo Salvarani del centrosinistra.

