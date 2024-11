San Benedetto Po, scende dall’autobus e viene investita da un’auto: morta studentessa di 15 anni

San Benedetto Po (Mantova) - E’ morta all'ospedale Maggiore di Parma, dove era arrivata in condizioni disperate, la studentessa di 15 anni travolta da un’auto quando era appena scesa dall’autobus di ritorno da scuola, a San Benedetto Po, paese del Mantovano.

Il tragico epilogo

L’ennesima tragedia della strada, l’ennesima vita lasciata sull’asfalto. La giovane vita di Giorgia Coraini, studentessa della superiori che si è aggrappata alla vita con tutte le sue forze, ma la sua incrollabile voglia di vivere nulla ha potuto contro le gravissime ferite riportate nell’impatto. Sembrava già spacciata all’arrivo dei soccorritori, quando invece i ternativi di rianimazione anno registrato una flebile attività cardiaca che ha tenuto accesa una speranza, alimentata dal rapido trasporto in eliambulanza all'ospedale Maggiore di Parma. Dove però è morta poco dopo il suo arrivo.

La dinamica

Il tragico incidente è avvenuto oggi pomeriggio – martedì 12 novembre poco dopo le 14 a San Benedetto Po. L’autobus di linea era arrivato da Mantova alla fermata sulla ex statale Virgiliana, appena fuori paese, in corrispondenza della frazione Villa Garibaldi. Gloria è scesa dal pulmman e ha cominciato ad attraversare la strada, sempre molto trafficata, proprio nel momento in cui arrivava un'auto che non è riuscita ad evitarla. Sul luogo dell’investimento sono intervenuti, oltre ai mezzi di soccorso, i carabinieri che devono ricostruire l’esatta dinamica, accertando eventuali responsabilità.

La conducente

A guidare l’automobile che ha investito l’adolescente era una ragazza di 26 anni: nell’incidente ha riportato lesioni lievi con traumi non evidenti che hanno tuttavia suggerito il trasporto all’ospedale di Pieve di Coriano. La donna, evidentemente sotto choc, è stata sottoposta ai test di rito – alcol e stupefacenti – per accertare le condizioni di guida, risultati tutti negativi.

Virgiliana pericolosa

Sotto accusa finisce ancora una volta la ex statale Virgiliana, strada spesso congestionata, dove la sicurezza è troppo spesso un optional specialmente all’altezza delle fermate dei mezzi pubblici, utilizzate da studenti e lavoratori. L’incidente a Villa Garibaldi riaccenderà le polemiche.

Il precedente

Sempre nel Mantovano nelle scorse ore è stata identificata e denunciata per omissione di soccorso una donna di 79 anni che, al volante della sua automobile, il 7 novembre scorso aveva investito una coetanea in via Napoleone III a Castiglione delle Stiviere per poi scappare. La malcapitata aveva riportato la frattura del femore.