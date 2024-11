Castiglione delle Stiviere, investe in auto un’anziana e scappa: rintracciata e denunciata 79enne

Castiglione delle Stiviere (Mantova), 12 novembre 2024 –Ha investito una signora 79nne, mentre era alla guida della propria autovettura Fiat Idea, ma anziché fermarsi e prestare le cure al pedone, si è data alla fuga. La donna al volante, un’altra 79enne, è stata rintracciata e denunciata per omissione di soccorso.

L’incidente è avvenuto lo scorso 7 novembre. L’anziana stava camminando, utilizzando un deambulatore, lungo via Napoleone III, la strada che da Castiglione porta a Desenzano. Mentre percorreva il ciglio della strada, l’auto, svoltando dal rondò verso via Porta Lago, l’ha urtata. La donna è finita a terra con il deambulatore. A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno assistito alla scena dell’anziana a terra e dell’auto allontanarsi a velocità sostenuta.

In via Napoleone III sono arrivati i soccorsi e le forze dell’ordine. Mentre i sanitari accertavano le condizioni della donna per poi trasportarla in ambulanza all’ospedale Poliambulanza di Brescia, dove le è stata riscontrata la frattura di un femore, i carabinieri di Castiglione hanno ascoltato le testimonianze degli automobilisti, per poi acquisire le immagini delle tre telecamere posizionate nell’area dove è avvenuto l’incidente.

Dopo gli opportuni accertamenti, i militari hanno verificato chi fosse alla guida del veicolo investitore, denunciando così la 79nne che risiede nel bresciano per il reato di omissione di soccorso.