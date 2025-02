Sabbioneta, torna in Marocco e lascia la pistola sul tavolo di casa: i carabinieri gliela sequestrano

Mantova, 1 febbraio 2025 – Deteneva regolarmente una pistola Glock calibro 45. I carabinieri della stazione di Sabbioneta, durante un normale controllo sulla custodia delle armi detenute dai privati cittadini, hanno bussato alla porta di casa del legittimo proprietario e detentore della pistola: un cittadino italiano, originario del Marocco, di 25 anni.

Peccato però che il soggetto non si trovasse nella sua abitazione, in quanto in vacanza in Marocco dallo scorso dicembre. L’arma in questione non era custodita come prevede la normativa, pertanto i carabinieri hanno proceduto al sequestro della stessa e alla denuncia del proprietario per omessa custodia di armi. Al suo eventuale rientro in Italia dovrà ovviamente fornire delle “spiegazioni”. Rischia in ogni caso, in base a quanto stabilito dal Codice penale, fino a 1.032 euro di multa e l’arresto fino a un anno.