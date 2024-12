Canneto sull’Oglio, al tristellato Ristorante Dal Pescatore il piatto del Buon Ricordo d'Oro

Mantova, 6 dicembre 2024 – Al più longevo tristellato, il Ristorante Dal Pescatore di Canneto sull’Oglio della famiglia Santini è stato assegnato il Piatto del Buon Ricordo d’Oro.

L’Unione Ristoranti del Buon Ricordo con il suo piatto-simbolo dipinto a mano dagli artigiani della ceramica artistica Solimene di Vietri sul Mare, è la prima associazione di ristoratori nata nel 1964 in Italia, per salvaguardare e valorizzare le tradizioni e culture gastronomiche italiane. Dallo scorso anno, l'associazione ha istituito il Piatto del Buon Ricordo d’Oro che quest'anno è stato attribuito alla famiglia Santini che ha fatto parte del sodalizio dal 1981 al 1989. La cerimonia si è svolta in via Mecenate,il premio è stato consegnato a Antonio e Alberto Santini, dal presidente Cesare Carbone e dal segretario generale operativo Luciano Spigaroli.

Una lunga tradizione culinaria familiare per il ristorante, nella riserva naturale del parco dell'Oglio, tra Cremona e Mantova, nato nel 1926, giunta alla quarta generazione,Antonio e Nadia Santini, oggi sono affiancati dai tre figli Giovanni, Alberto e Valentina. Durante la tradizionale serata annuale sono state presentate sei nuove entrate, casoncelli di nonna Alda per la Trattoria Taiocchi di Curno (BG), risotto all’Amarone della Valpolicella DOCG per il Ristorante & Enoteca Darì di Verona, bistecca alla fiorentina di Chianina per il Ristorante Regina Bistecca di Firenze, spaghettone al ragù di fico per Pancrazio locanda Cilentana di Castellabate (SA), pasta mista con patate e provola per l’Ostaria Pignatelli di Napoli, punta di petto di vitella marchigiana su crema di patate per il Ristorante Taverna del Marchese di San Giorgio La Molara (BN). Quattro, invece, le quattro nuove proposte Carnaroli “stra”mantecato al Pannerone Lodigiano Carena e pere caramellate dell’Antica Osteria del Cerreto a Abbadia Cerreto (LO), sabbiosa con la crema al mascarpone dell’Albergo del Sole a Maleo (LO), gnocchetti di Margherita del Ristorante M’Ama a Praiano (SA), La Carabiniera del Mori Venice Bar a Parigi.