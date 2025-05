Quistello, perseguita la ex e il nuovo compagno di lei: arrestato 50enne

Quistello (Mantova), 21 maggio 2025 – Nei giorni scorsi, i carabinieri della Stazione di Quistello hanno arrestato un 50enne italiano ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti della ex compagna e del nuovo compagno della donna.

La denuncia

I carabinieri, acquisita la denuncia della donna, hanno informato prontamente la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova che, dando subito avvio alla procedura del cosiddetto codice rosso, ha delegato ulteriori accertamenti, all’esito dei quali sono stati ricostruiti plurime condotte persecutorie messe in atto dall’uomo arrestato sin dal settembre 2024.

I fatti contestati

L’uomo avrebbe infatti filmato la donna, appostandosi nei pressi della sua abitazione, l’avrebbe in più occasioni insultata e minacciata ed le avrebbe inviato numerosi messaggi diffamatori, arrivando fino ad introdursi di nascosto nelle pertinenze dell’abitazione di lei ed a pedinarla.

Il nuovo compagno

Inoltre avrebbe in più circostanze minacciato e molestato anche il nuovo compagno della donna, tanto da indurre i due in uno stato di ansia persistente e di timore per la loro incolumità e per quella di altre persone a loro legate da rapporti familiari o affettivi.

Il Giudice per le Indagini Preliminari, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza in merito al reato ipotizzato, ha pertanto disposto l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. L’uomo, rintracciato dai Carabinieri, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Mantova.