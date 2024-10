Porto Mantovano, causa un incidente e si scaglia contro i carabinieri: arrestato un 30enne

Porto Mantovano (Mantova), 16 ottobre 2024 – Nel corso della nottata del 16 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Porto Mantovano hanno arrestato, in flagranza di reato, un 30nne straniero responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi all’esame per verificare il tasso alcolemico.

L’uomo, residente nella provincia di Mantova, a bordo della propria autovettura, ha perso il controllo dell’auto ed è uscito di strada, danneggiando la segnaletica verticale. Non curante del danno causato, è ripartito, fermandosi poco dopo in una strada laterale nel centro di Porto Mantovano.

L’incidente è stato notato da un testimone, che è stato subito minacciato dall’uomo alla guida dell’auto. Il cittadino si è così visto costretto a chiamare il 112, informando dell’accaduto e chiedendo l’intervento di una pattuglia, che è arrivata sul posto.

I militari della Stazione di Porto Mantovano hanno constatato i danni al veicolo ed alla segnaletica stradale, invitando pertanto il conducente dell’autovettura incidentata a sottoporsi all’accertamento finalizzato ad appurare l’eventuale stato di alterazione da bevande alcoliche.

Ma l’uomo, oltre al rifiuto di sottoporsi all’alcoltest, h preso un bastone trovato nelle vicinanze e si è scagliato contro i militari. Disarmato dai Carabinieri, è stato arrestato.

Il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Mantova ha disposto, a carico dell’arrestato, la misura degli arresti domiciliari nella propria abitazione, in attesa dell’udienza per direttissima fissata nella mattinata del 16 ottobre.

Il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto operato dai Carabinieri della Stazione di Porto Mantovano, ha disposto la liberazione dello stesso e rinviato l’udienza per direttissima fissando l’udienza in considerazione della concessione dei termini a difesa. Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza dell’interessato dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.