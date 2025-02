Al volante completamente ubriaca: patente ritirata, auto sequestrata e denuncia penale

Porto Mantovano (Mantova), 3 febbraio 2025 - Guidava completamente ubriaca andando a zig zag e a velocità decisamente sostenuta

Fermata dai carabinieri una 56nne del luogo, è risultata positiva all’alcoltest, riportando un tasso alcolico pari a 2,30 g/l, ovvero oltre 4 volte il consentito.

Immediato è stato il ritiro della patente di guida ed il sequestro del veicolo, oltre alla denuncia penale per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza del soggetto dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

I Carabinieri raccomandano di non mettersi alla guida di veicoli se in precedenza è stato fatto uso di bevande alcoliche. Con la riforma del Codice della Strada, in vigore da qualche mese, è previsto un inasprimento delle sanzioni per questo tipo di reato.