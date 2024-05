Per noia danno fuoco alla cantina di un palazzo a Mantova: denunciati 4 ragazzini

Mantova, 7 maggio 2024 – Hanno incendiato una cantina per pura noia. Non sapendo cosa fare quattro ragazzini hanno deciso di appiccare il fuoco nel locale, all’interno di un palazzo in viale delle Rimembranze, a Mantova. Ovviamente senza considerare i rischi per i residenti dell’edificio e per loro stessi. Gli autori della “bravata”, tutti minorenni sono stati identificati e denunciati dai carabinieri lo scorso 29 aprile con l’accusa di incendio aggravato in concorso.

L’episodio risale al giorno precedente, il 28 aprile, quando i quattro minorenni, come reso noto dalla compagnia carabinieri di Mantova, avrebbero "appiccato un incendio per noia e disagio giovanile all'interno di una cantina di un condominio di viale Delle Rimembranze, di proprietà di una 70enne". La donna ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme, che avevano nel frattempo danneggiato parte dell'impianto elettrico dello stabile e gli oggetti riposti all'interno della cantina. Solo per fortuna il loro gesto sconsiderato non ha provocato conseguenze ancor più gravi.