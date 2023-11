Due panchine rosse per Yana Malaiko, Castiglione ricorda la 23enne uccisa dall’ex nella giornata dedicata alle vittime di violenza

Castiglione delle Stiviere (Mantova), 24 novembre 2023 – Una giornata per Yana Malaiko sabato a Castiglione delle Stiviere, dove la 23enne ucraina ha concluso tragicamente la sua esistenza, la notte del 20 gennaio. L'iniziativa organizzata dall'associazione Y.A.NA. (You Are Not Alone), con il presidente Francesco Porrello, e dall'associazione Pane dal Cielo, presieduta da Angela Broglia, ha per titolo "Le panchine rosse ... dedicate alle donne vittime di violenza" e "No femminicidi No alla violenza". Avrà il suo momento centrale nell'installazione di due panchine rosse.

La manifestazione inizierà alle 14 nel parco di fronte al piazzale della Resistenza, dove si trova il grande condominio che ha visto l'epilogo della vita di Yana. Questo il programma. Alle 14.15 benedizione del parroco, monsignor Gian Giacomo Sarzi. Alle 14.30 taglio del nastro inaugurale con il sindaco di Castiglione, Enrico Volpi, e il comandante della Compagnia Carabinieri, tenente colonnello Manuel Sacchetto. La manifestazione proseguirà alle 15, nel piazzale "Dei Laghi" (via Cesare Battisti 78), grazie alla collaborazione di Matteo Perini (macelleria Perini) e dei negozianti del piazzale. Ci sarà la testimonianza di Oleksandr Malaiko, padre di Yana e vice presidente dell'associazione. Interverranno Angelo Lino Murtas, legale della famiglia Malaiko, il criminologo investigativo forense Gianni Spoletti, consulente dell'avvocato Murtas, Alessia Sorgato, legale di Y.A.N.A., il giornalista Alessandro Politi, Patrizia Chiminazzo, Valeria Bruno e Anastasia Brizia, rappresentanti Azzurro Donna Forza Italia, Patrizia Rancati, segretario Cisl Asse del Po. Presenzierà Anna Maria Gandolfi, consigliere di Parità Regione Lombardia. Interverrà con le sue canzoni Maddalena Caputo, premio della critica al concorso Voci vere della Pedemontana Veneta.

Verrà proiettato su un maxi schermo il video di "Un amore spezzato", il brano composto ed eseguito dalla BlueOro Band, testi di Cristian Besacchi, musica di Stefano Orlandi, arrangiamento di Stefano Luzzardi, per il video Danielle Candosin, con il contributo e l'assistenza tecnica della V2C (Vehicle to concert) e della Lucafè.

Il giudice dell'udienza preliminare di Mantova, Chiara Comunale, ha rinviato a giudizio l'ex fidanzato di Yana, Dumitru Stratan, 34 anni, moldavo. L'11 aprile 2024 risponderà davanti alla Corte d'Assise di Mantova per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dalla minorata difesa da parte della vittima (Yana era sola in casa, era notte piena, Stratan era riuscito a ottenere un incontro con il pretesto di restituire il cagnolino, la corporatura minuta della ragazza), il rapporto affettivo (da poco interrotto) con la vittima.