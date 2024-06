Mirko Schirolli: chi era il giovane operaio morto a Cividale Mantovano sotto gli occhi di un collega

Mantova – Viveva a Rivarolo Mantovano Mirko Schirolli, il 34enne morto stamani in un infortunio sul lavoro in una fabbrica di laminati in vetroresina di Cividale Mantovano. L'operaio lavorava da cinque anni nella fabbrica, con un contratto interinale. La tragedia questa mattina, intorno alle 8. Il drammatico infortunio è avvenuto poco distante dalla casa dove il giovane operaio viveva insieme alla sua famiglia.

Secondo quanto ricostruito il 34enne stava pulendo il macchinario per lo stampaggio di lastre in plexiglas in vista della ripresa della produzione quando è rimasto incastrato. A poco distanza da lui c'era anche un altro lavoratore che ha assistito alla scena.

Il macchinario è stato sottoposto a sequestro dal pm di turno di Mantova mentre il corpo è stato restituito alla famiglia di Schirolli. Sul posto i tecnici della prevenzione e ambienti di lavoro dell'Ats Val Padana per i rilievi assieme alle forze dell'ordine.