Cividale Mantovano: muore operaio schiacciato fra i rulli di un macchinario

Cividale Mantovano, 21 giugno 2024 – Ennesima tragedia sul lavoro in Lombardia: un operaio di 34 anni è morto questa mattina, venerdì 21 giugno, in una fabbrica di laminati in vetroresina di Cividale Mantovano durante il suo turno di lavoro.

Soccorsi (Archivio)

Secondo le prime informazioni l'operaio sarebbe rimasto incastrato tra i rulli di un macchinario. Inutile i soccorsi dei colleghi di lavoro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici della medicina sul lavoro dell'Ats Val Padana. Sono ancora in corso i rilievi per accertare dinamica e cause dell’incidente. L’area è stata transennata per permettere gli accertamenti.

Fra le prime persone ascoltate dagli investigatori ci sono i colleghi dell’operaio, che hanno assistito alla tragedia e hanno provato a prestargli le prime cure, in attesa dell’arrivo degli operatori del 118.