Omicidio Yana Malaiko, oggi la sentenza: l’ex fidanzato Dumitru Stratan rischio l’ergastolo

Mantova, 6 marzo 2025 – Oggi è il giorno della sentenza di primo grado del processo per l’omicidio di Yana Malaiko, la 23enne di nazionalità ucraina uccisa la notte tra il 19 e il 20 gennaio 2023 dal suo ex, Dumitru Stratan, 34enne moldavo.

Yhana Malaiko, uccisa a 23 anni. Il padre Oleksandr Malaiko (a sinistra) con il suo legale Angelo Lino Murtas

La pubblica accusa, sostenuta dal sostituto procuratore Lucia Lombardo ha chiesto la condanna all’ergastolo per l’imputato, accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione.

In piena sintonia con la rappresentante dell'accusa, l'avvocato Angelo Lino Murtas, legale di parte civile per Oleksandr Malaiko, padre di Yana, per la mamma Tatiana, la nonna Larissa e il nonno Giovanni. L’avvocato ha chiesto complessivamente 2.400.000 euro di risarcimento.

I difensori, avvocati Gregorio Viscomi e Domenico Grande Aracri, puntano a far cadere l’aggravante della premeditazione che varrebbe l’ergastolo per il loro cliente, puntando a una eventuale derubricazione del reato a omicidio preterintenzionale, in virtù della confessione di Stratan, che aveva detto di avere colpito la giovane senza avere l’intenzione di ucciderla.

Il delitto

Yana Malaiko viene uccisa a Castiglione delle Stiviere nella notte tra il 19 e il 20 gennaio 2023 nell'appartamento all'interno del condominio in piazza della Resistenza, conosciuto come "grattacielo", in cui era ospitata da Cristina Stratan, sorella di Dumitru, per la quale la vittima lavorava come barista. Il moldavo non si era rassegnato alla fine della relazione e soprattutto al fatto che la giovane ne avesse avviata da poco un'altra.

Dopo l'omicidio, aveva nascosto il corpo sotto una catasta di legna e fogliame, nelle campagne di Castiglione, dove era stato ritrovato soltanto tredici giorni dopo, nel pomeriggio del primo febbraio. Yana era stata colpita duramente e poi costretta all'interno di un trolley.

La confessione parziale

L'autopsia aveva accertato che il decesso era stato provocato da "lesioni multiple di natura contusiva" e "asfissia meccanica violenta". Solo l'8 marzo, dopo due mesi in carcere e dopo avere sempre scelto il silenzio, avvalendosi della facoltà di non rispondere, Dumitru Stratan aveva ammesso di avere provocato la morte di quella che era stata per qualche anno la sua compagna ma negato la volontà di ucciderla. "L'ho colpita - aveva detto - una sola volta con la mano per allontanarla da me. Nell'immediatezza non mi sono reso conto delle conseguenze del mio gesto perché mi ero spostato in un altro locale".