Miss Italia : Veronica Lasagna è la più bella di Mantova

Mantova, 8 luglio 2023 – Veronica Lasagna è la nuova Miss Mantova by Miss Italia. Ha vinto il titolo nella discoteca Mascara.

La vincitrice deve compiere 19 anni lunedì 23 luglio. Miss Mantova 2023 vive nel centro della città virgiliana con mamma Valentina e papà Francesco. L’aspirante Miss Italia è nata a Fiorenzuola, attivo centro della provincia di Piacenza: “Sono nata in Emilia solo perché i miei genitori sono amici di medici dell’ospedale di Fiorenzuola – spiega miss Lasagna, statura 1, 82, capelli castani e occhi marroni -; noi siamo mantovani al 100% “.

La prima classificata ringrazia mamma Valentina. “Mi ha esortata a partecipare al concorso, io ero titubante. Mamma mi ha detto che si vive una sola volta ed è opportuno cimentarsi in esperienze come Miss Italia e le ho dato retta. Adesso grazie a lei sono felicissima. Oltre ad essermi qualificata alle finali regionali di Miss Italia ora rappresento orgogliosamente la mia città. E’ bellissimo, non me l’aspettavo”. Veronica Lasagna ha preceduto la bresciana Simona Pavia, 175 centimetri, occhi marroni e capelli castani, sorriso illuminante. Simona, 19 anni, ha sicuramente fisico da attrice e abita a Gussago. Terza si è classificata la mantovana Erin Braida, 21, di Pegognaga, bionda con occhi azzurri. Erin è molto quotata. E’ alta 1, 71. Quarta posizione per una fanciulla già ammessa alle finali regionali (24 ore prima è giunta terza a Suzzara), Sofia Gasparini, 21, di Mantova, statura 1, 68, bionda dagli occhi verdi. La diciassettenne Aurora Zavattini di Rodigo, statura 1, 65, capelli ramati e occhi verdi, si è classificata al 5° posto. Oltre a Sofia Gasparini e miss Lasagna sono ammesse alle finali regionali le piazzate Simona Pavia, Erin Braida e Aurora Zavattini. Invece la varesina Matilde Farruggia, 18, di Castiglione Olona, che al Mascara è giunta al sesto posto dovrà partecipare almeno ad un’altra selezione di base per staccare il pass verso le regionali. Le 15 concorrenti di Miss Mantova hanno sfilato davanti alla giuria presieduta da William Leggeri. Nella giuria del Mascara c’era altresì Martina Lucchini, vincitrice del titolo Miss Mantova nel 2022. Martina ha premiato la trionfatrice dell’edizione 2023. L’organizzatrice Alessandra Riva ha fatto sfilare con concorrenti con abito di paillettes, poi con look classico infine col costume body tradizionale del concorso Miss Italia. Veronica Lasagna non aveva mai partecipato a concorsi .

“La difficoltà maggiore per me è stata sorridere in continuazione”. Veronica vanta partecipazioni a casting come modella; sono però situazioni diverse in cui non si sorride continuamente. “E’ stato bellissimo gareggiare al Mascara e non pensavo di vincere – ribadisce Veronica – anche perché tra le partecipanti c’erano Erin Braida, Aurora Zavattini, Sofia Gasparini e altre ragazze molto belle che temevo. Penso di aver vinto anche per il mio stile di sfilata. Col portamento ho fatto la differenza”. Veronica ha un modello da imitare nell’albo d’oro di Miss Italia: Francesca Chillemi, siciliana, prima nell’edizione 2003. “Bravissima attrice, per me è la più bella tra le vincitrici del concorso”. Miss Mantova sogna un futuro nella moda: “Frequenterò l’università, facoltà fashion design. Se non mi troverò a mio agio passerò a sociologia per fare la criminologa”. Adesso Veronica deve pensare a vincere una finale regionale di Miss Italia per approdare alla finale nazionale. “Un altro sogno. Qualunque sarà l’esito della gara di Miss Italia sono certa che si tratterà di un’esperienza importante, da ricordare per tutta la vita”.