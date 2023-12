Mantova, maltratta la moglie e le sbatte la testa contro il muro: quarantenne arrestato

La insultava e la diffamava davanti ad amici e conoscenti, la controllava ossessivamente persino quando lei era a lavoro ed è alla fine l’ha picchiata, prendendola per i capelli e sbattendole la testa contro il muro e per terra. Per questo un quarantenne residente a Mantova è stato arrestato e posto ai domiciliari con l’accusa di maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie.

La donna era costretta a subire i comportamenti possessivi e violenti del marito da tempo. In poche settimane, le indagini della squadra mobile della polizia hanno ricostruito un quadro di abusi di ogni genere.

L’uomo era estremamente geloso e andava spesso sul luogo di lavoro della moglie per controllarla. In parecchie occasioni l'aveva offesa davanti ai colleghi ed era arrivato anche a diffamarla, inviando ad amici e conoscenti messaggi circa suoi presunti comportamenti scorretti. In un momento di violenza, è arrivato a sbatterla con forza contro un muro e poi a terra, e l’ha presa per i capelli causandole un trauma cranico.