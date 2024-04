Mantova, incidente sull’autostrada del Brennero: schiacciato da un tir fra auto e roulotte, grave 22enne

Mantova – Terribile incidente autostradale a Mantova, intorno alle 14.40, nel tratto dell’A22 del Brennero compreso tra Mantova Nord e Mantova Sud,

Un’auto con roulotte, ferma a bordo strada, è stata tamponata da un mezzo pesante. Il conducente dell’auto, un ragazzo di 22 anni, era sceso dal veicolo e al momento dell’impatto si trovava tra auto e roulotte, probabilmente per controllare qualcosa nell’aggancio del traino. E’ stato schiacciato, riportando gravi traumi al bacino e alle gambe, ed è stato portato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia.

Fortunatamente illese la compagna, anche lei 22enne e la bimba di tre anni, portate comunque in ospedale a Mantova in codice verde per i controlli del caso. Illeso anche il conducente del mezzo pesante.

Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenuti i vigili de fuoco e la Polstrada. A causa dell’incidente, tra Nogarole Rocca e Mantova Sud si è formata una coda di 8 chilometri in direzione Modena.