Mantova, oltre 4mila euro multa per diverse irregolarità a un centro massaggi

Mantova, 18 dicembre 2024 – Centri massaggi del Mantovano passati al setaccio dai carabinieri, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio coordinati dal prefetto del capoluogo Roberto Bolognesi. In tre diversi pattugliamenti – avvenuti nelle serate del 29 novembre, del 6 e del 14 dicembre – sono stati complessivamente controllati quattro esercizi a Mantova, uno a Borgo Virgilio e uno a Curtatone, tutti gestiti da donne cinesi. Due centri massaggi hanno visto sospesa l’attività per via di irregolarità nell’assunzione di personale dipendente, mentre un altro centro massaggi ha dovuto abbassare le serrande per rischi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Multe pesanti

In provincia, solo un centro è risultato regolarmente aperto, mentre l’altro ha ricevuto una sfilza di contravvenzioni per mancanza dei requisiti come la cassetta di primo soccorso (con ammenda di 1423 euro), l’omessa verifica dell’impianto di messa a terra (854 euro di multa) e la mancata autorizzazione della presenza di telecamere di videosorveglianza (per la quale è stata emessa un’ammenda di 390 euro).

Inoltre, per quest’ultima attività cinese, i militari della Guardia di Finanza hanno elevato violazione amministrativa per pagamento non tracciato, con una sanzione di 1.666 euro. Nell’operazione sono stati complessivamente identificati quattro clienti. Tre donne di nazionalità cinese sono state denunciate all’autorità giudiziaria.