Iniziati i lavori per la nuova piscina del viale Roma. Persiani: "L’impianto sarà efficiente e all’avanguardia"

Sono iniziati ufficialmete i lavori per la nuova piscina del viale Roma. Ieri il sindaco Francesco Persiani ha effettuato un sopralluogo postando poi una foto su Facebook. "Come vedete – afferma il sindaco – sono ufficialmente iniziati i lavori per la costruzione del nuovo impianto natatorio di Massa, una struttura moderna, efficiente e all’avanguardia, che rappresenterà un fiore all’occhiello per la nostra città. Al momento, siamo nella fase di demolizione del vecchio impianto, e tutto procede secondo il cronoprogramma stabilito. Presto inizieremo a costruire quella che sarà una piscina di riferimento per sportivi, famiglie e appassionati. L’obiettivo è marzo 2026. Un traguardo che cambierà il volto dello sport e del tempo libero nella nostra comunità".

La piscina comunale di viale Roma, lo ricordiamo, è al centro da anni di guai e polemiche. Ci sono state varie gestioni, chiusure e lavori, ma alla fine i risultati non sono mai andati incontro alle esigenze delle società sportive, degli appassionati e della popolazione. Ora sta per essere rinnovata e trasformata grazie ai fondi del Pnrr. L’idea è creare una piscina che sia non solo funzionale, ma anche capace di rispondere alle esigenze della comunità per i prossimi vent’anni, con un occhio di riguardo all’accessibilità e all’efficienza, aperto a tutti. L’amministrazione comunale sottolinea la lungimiranza di un investimento sul territorio e sul benessere dei cittadini.