Infortunio a Suzzara, colpita da un oggetto mentre è al lavoro: muore operaia di 60 anni

Suzzara (Mantova), 15 maggio 2023 - Un’operaia di 60 anni è morta questa mattina mentre si trovava al lavoro in una carpenteria leggera di Suzzara, nel Mantovano. L’infortunio si è verificato alle 11.54 nell’azienda B.L.C. produzioni metalliche, di Strada Donella 15/a. La donna, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata colpita da un oggetto durante l'attività produttiva che stava svolgendo ad un macchinario.

Sul posto è intervenuto l'elisoccorso, oltre a personale dell’Agenzia regionale per l’emergenza urgenza (Areu) con automedica e ambulanza, ma per l’operaia non c’è stato niente da fare. La donna era già morta. Intervenuti anche carabinieri, vigili del fuoco e ispettori dell'Ats Val Padana per ricostruire la dinamica dell’infortunio e stabilire eventuali responsabilità, nonché il rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. È in corso l'ispezione dei tecnici della Medicina del lavoro dell'Ats. L'azienda Bcl è specializzata in produzioni metalliche e, in particolare, nello stampaggio e saldatura di lamiere a freddo.

Altro tragico infortunio, sempre stamattina in Lombardia. Un boscaiolo di 71 anni è morto a Dumenza, nel Varesotto, mentre potava un albero. L’uomo sarebbe stato colpito da un ramo della pianta che stava tagliando