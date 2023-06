Mantova, incendio nella casa dello storico dell’arte Riccardo Braglia: ustionato, è grave

Mantova, 30 giugno 2023 – Un incendio è divampato, la notte tra giovedì e venerdì, in un appartamento al secondo piano di un palazzo all’angolo tra via Arrivabene e via Fernelli, nel centro di Mantova. Le fiamme altissime si sono sprigionate all’interno della casa dove vive il noto storico e critico d’arte Riccardo Braglia, 66enne.

Subito è scattato l’allarme ed è stato immediato l’intervento dei vigili del fuoco con quattro mezzi: un’autopompa, un’autobotte ed un’autoscala, mentre un’altra autoscala di rinforzo è stata inviata dal Comando Provinciale di Verona. Sono subito intervenuti anche i sanitari del 118 e i carabinieri di Mantova.

Le fiamme si sono diffuse velocemente in tutta la casa, favorite dai tanti libri e documenti che lo storico custodiva. Ma le cause sono ancora da accertare.

Appena arrivati sul posto, i vigili del fuoco si sono subito occupati del proprietario di casa: Braglia è stato recuperato e soccorso. Le sue condizioni sembrerebbero gravi: è stato trasportato d’urgenza nel reparto Grandi ustionati dell’ospedale Niguarda di Milano: avrebbe ustioni sul 40% del corpo.

La casa dello storico dell’arte è stata dichiarata inagibile mentre l’incendio non avrebbe danneggiato altre abitazioni.