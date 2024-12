Furgone-ariete al market. Ma i ladri non riescono ad aprire la cassaforte

Il furto è rimasto tentato, ma la spaccata ha provocato danni ingenti. Ancora ieri pomeriggio erano al lavoro gli operai con pannelli di legno a chiudere l’ingresso principale del supermercato Dpiù di via Turati a Cava Manara, lungo l’ex Statale 35 dei Giovi, sulla destra andando verso la frazione Tre Re e il ponte sul Po di Bressana, rimasto comunque aperto ai clienti, con accesso e uscita da una porta laterale. La vetrata è stata infatti sfondata con un furgone usato come ariete verso le 23 di domenica. La spaccata ha fatto scattare l’allarme antifurto e i ladri sono quindi fuggiti a mani vuote, senza raggiungere quello che era con tutta probabilità il loro obiettivo, la cassaforte.

Come in altri simili colpi riusciti in precedenza ai danni di altri supermercati, ad esempio nella notte tra il 14 e il 15 ottobre al Carrefour Market sulla via Emilia a Casteggio, fruttato 5mila euro. Questa volta i malviventi hanno desistito, facendo perdere le loro tracce prima che arrivassero le forze dell’ordine. I carabinieri della Compagnia di Pavia hanno trovato solo il Fiat Doblò, poi risultato rubato, abbandonato dopo essere rimasto danneggiato nella spaccata.

Stefano Zanette