Asola, vede un furgone aperto e non resiste alla tentazione di rubare un portafogli: 60enne denunciato

Asola (Mantova) – Ha visto un furgone con il portellone aperto e non ha resistito alla tentazione di entrare e rubare quel che ha trovato. Ma a un 60enne di Asola, noto ai carabinieri, è andata male ed è stato denunciato.

Nei giorni scorsi un fattorino, intento a scaricare e poi consegnare all’acquirente della merce dal suo furgone, aveva parcheggiato il mezzo sulla pubblica via. Dopo aver aperto il portellone laterale del mezzo, il ragazzo addetto alle consegne ha iniziato a svolgere il suo lavoro. Poi, dopo aver fatto vergare la bolla di accompagnamento per l’avvenuta consegna della merce al cliente, l’autista, rientrando sul proprio mezzo, si è accorto che il suo portafogli non c’era più.

Non gli è rimasto che denunciare l’accaduto ai Carabinieri della Stazione di Asola che, nel giro di pochi minuti hanno restituito al ragazzo il suo portafogli con tutti i documenti ma senza i contanti, trattenuti dal malfattore. Nel giro di pochi giorni i Carabinieri di Asola, grazie alla visione delle telecamere presenti in paese, hanno dato un nome e cognome all’autore del furto, denunciandolo alla Procura della Repubblica di Mantova.