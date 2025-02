Ruba la carta di credito da un portafogli e va in giro a fare acquisti: denunciato

Pegognaga (Mantova), 6 febbraio 2025 – Ha approfittato della confusione tipica dei bar per aprire la borsa di una donna, appoggiata su una sedia, e sfilare la carta di credito dal portafogli. Poi ha pure fatto piccoli acquisti e per questo è stato denunciato.

Protagonista, un 45enne di Pegognaga, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, notando una borsa di una signora appoggiata sulla sedia di un tavolo in un bar del centro di Pegognaga, con una mossa fulminea ha aperto la borsa, ha preso la carta di credito e ha rimesso il portafogli al suo posto, per non destare alcun sospetto. Dopo il furto, l’uomo ha pensato di fare dei piccoli acquisti in alcuni negozi di Pegognaga, ovviamente utilizzando la carta di credito rubata. Piccoli acquisti motivati dal fatto che non veniva richiesto il codice pin. La vittima del furto, ricevendo alcuni messaggi sul proprio telefono cellulare relativi a transazioni per acquisti di prodotti, si è così accorta del furto della carta di credito e l’ha bloccata.

Nel frattempo, però, il 45enne ha fatto ben cinque operazioni di acquisto, anche se di piccoli importi, tra l’altro pagando una consumazione nel bar in cui si era verificato il furto. A seguito della denuncia sporta dalla vittima, una signora 74nne del luogo, sono state acquisite le registrazioni video sia del bar che negli altri esercizi commerciali, permettendo ai carabinieri di risalire all’identità dell’autore del furto.