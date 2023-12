Castiglione delle Stiviere, fugge all’alt dei carabinieri e getta lo zaino con 400 grammi di droga: arrestato

Castiglione delle Stiviere (Mantova), 28 dicembre 2023 – Ha ignorato l’alt dei carabinieri e ha proseguito la fuga, per poi essere arrestato. Un 25enne residente nell’alto mantovano, già noto alle forze dell’ordine, non si è fermato al controllo degli agenti ed è scappato.

Tallonato però dai carabinieri, ha abbandonato l’auto su cui viaggiava e ha proseguito la fuga a piedi per le vie del centro di Castiglione, cercando di disfarsi dello zaino che aveva con sè. Lo zaino è stato poi recuperato dai carabinieri che hanno trovato all’interno 400 grammi di marijuana e dieci di hashish, tutto già suddiviso in cellophane trasparenti.

L’uomo è stato bloccato e arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio. L’arresto è avvenuto durante un servizio straordinario di controllo del territorio da parte dei carabinieri di Castiglione, supportati anche dall’elicottero del nucleo di Orio al Serio (Bergamo). I carabinieri fanno sapere che nel corso dei controlli sono state identificate 140 persone e controllati 100 mezzi in transito.