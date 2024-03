Castiglione delle Stiviere, due borse di studio nel nome di Yana Malaiko

Castiglione delle Stiviere (Mantova) - La Fondazione Alex Dolce di Lonato del Garda e l'associazione Y.A.N.A. (You Are Not Alone) unite a Castiglione delle Stiviere nel ricordo di Yana Malaiko, la 23enne ucraina il cui brevissimo viaggio nella vita terminò tragicamente il 20 gennaio dello scorso anno, in un condominio di Castiglione.

La Fondazione Alex Dolce consegnerà domani dieci borse di studio da 500 euro l'una, due delle quali dedicate a Yana, agli studenti delle classi quarte e quinte dell'Istituto Gonzaga. Verrà presentato il progetto "Women" contro le violenze di genere. In preparazione dell'incontro di domani gli studenti si sono impegnati nella produzione di video, testi, dipinti, sculture sul tema della violenza e della denuncia del fenomeno. Le borse di studio verranno assegnate ai ragazzi che hanno creato le opere più significative.

La Fondazione è nata con la finalità di tenere viva la memoria di Alexander Nicolaidis (per gli amici Alex Dolce), pr e direttore artistico di diversi locali e discoteche della riviera gardesana, stroncato da un malore a soli 32 anni dopo una partita di calcetto. A volerla è stata la madre di Alex, Sabine Honig. Nel corso degli anni la Fondazione ha portato a termine varie opere benefiche, dalla fornitura di attrezzature mediche alle istituzioni locali, dall'organizzazione di mostre ed eventi artistici e culturali alle creazione di numerose borse di studio per studenti meritevoli. L'11 aprile inizierà davanti alla Corte d'Assise di Mantova il processo a Dumitru Stratan, 34 anni, moldavo. L'ex fidanzato di Yana è imputato del suo omicidio e di occultamento di cadavere.