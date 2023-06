Sparatoria a Castellucchio: ferisce il genero. Arrestato Nello De Angeli, idraulico in pensione

Castellucchio (Mantova) – Sparatoria in famiglia: c’è un arresto per il ferimento del 47enne Alberto Dalseno. Il presunto responsabile, fermato dai carabinieri del nucleo operativo di Viadana in collaborazione con i colleghi della stazione di Castellucchio, è il genero, Nello De Angeli, 75 anni, idraulico in pensione.

La ricostruzione

Si chiariscono, quindi, con una nota ufficiale dell’Arma mantovana, i contorni dell’episodio accaduto nella serata di mercoledì 31 maggio. Il colpo sarebbe stato esploso dall’anziano nei confronti del genero, con il quale convive, al termine di un’accesa lite, scatenata da futili motivi. I due hanno iniziato a bisticciare, poi a menare le mani.

Successivamente De Angeli avrebbe impugnato una pistola calibro 7,65, da lui regolarmente detenuta, e avrebbe sparato, colpendo Dalseno al torace. Poi ha rivolto l’arma verso se stesso, forse pentito, e ha fatto fuoco di nuovo, ferendosi al petto.

L’allarme

I familiari presenti nell’abitazione e alcuni vicini di casa intervenuti a seguito della grida e del rumore degli spari, hanno richiesto l’intervento dei soccorsi telefonando al 112. Sul posto sono arrivati il personale medico e i carabinieri per rilievi e indagini.

I due feriti sono stati portati negli ospedali di Mantova e Pavia, dove sono stati ricoverati. Sono in condizioni piuttosto gravi, ma non sarebbero in pericolo di vita.

L’indagine

I carabinieri nell’abitazione teatro della lite hanno recuperato la pistola e ascoltato i testimoni dell’accaduto, raccogliendo gli elementi necessari a procedere con il provvedimento di arresto. De Angeli si trova in ospedale, piantonato, in stato di arresto con l’accusa di tentato omicidio. Quando si troverà nelle condizioni di rispondere alle domande, verrà interrogato dal gip, così da fornire la sua versione dell’accaduto