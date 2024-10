Bozzolo, 84enne sale sul tetto e si sente male: salvato dopo due ore dai carabinieri

Bozzolo (Mantova), 22 ottobre 2024 – Momenti di apprensione nel centro di Bozzolo per un 84enne. Verso le 10,30 l’anziano, attraverso la finestra dell’abbaino, è salito sul tetto della propria abitazione, a circa 10 metri di altezza, per effettuare una piccola riparazione. L’uomo, dopo circa un paio di ore, si è sentito male e ha perso i sensi per qualche minuto, non riuscendo più a rientrare in casa e restando sul tetto in una evidente situazione di pericolo. Soltanto alle 12,30 alcuni passanti lo hanno notato, sentendo le richieste di aiuto dell’anziano. Così, è scattata la segnalazione ai carabinieri della Stazione di Bozzolo.

Sul posto sono arrivati il comandante e un altro militare, che senza esitare hanno raggiunto il malcapitato 84enne sul tetto, prestandogli soccorso e mettendolo in sicurezza. Successivamente sono intervenute anche alcune squadre dei vigili del fuoco di Mantova e Viadana che, con l’ausilio di un’autoscala, sono riuscite a far scendere dal tetto l’uomo, il quale è stato poi preso in carico dal personale del 118 e trasportato all’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore per le cure del caso. L’anziano sta bene e la disavventura, che poteva portare a ben più gravi conseguenze, si è conclusa solo con un forte spavento.