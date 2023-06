Sorpreso a spacciare davanti a un locale: 21enne arrestato a Borgo Vigilio

Si è accorto di essere stato notato dai carabinieri e ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato bloccato e arrestato. E' accaduto la scorsa notte a a un 21enne, sorpreso a spacciare davanti a un locale a Borgo Virgilio. I carabinieri della stazione di Borgo Virgilio hanno notato il giovane davanti ad un locale e si sono accorti che alla loro vista ha cercato subito di allontanarsi. Bloccato poco dopo, il giovane è stato sottoposto a perquisizione personale: addosso i militari gli hanno trovato due dosi di cocaina e una di hashish, oltre a 485 euro in contanti, denaro di cui non è riuscito a giustificare la provenienza.

La perquisizione è stata quindi estesa alla sua abitazione, nella camera da letto, nascosti in una scatola di scarpe, i carabinieri hanno trovato 20 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi, oltre a denaro contante per 255 euro in banconote da piccolo taglio e un bilancino di precisione. Sempre tra le scarpe è stato trovato un ulteriore pezzo di hashish del peso di circa 100 grammi.

All'interno del garage, infine, i carabinieri hanno trovato altri 20 grammi di hashish, 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento di dosi.