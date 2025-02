Mantova, bar chiuso per dieci giorni. Tra i clienti c’erano spesso pregiudicati e ubriachi

Mantova, 14 febbraio 2025 – In diverse occasioni le forze dell’ordine hanno trovato all’interno del bar Caffè Sorriso di viale Fiume a Mantova persone in possesso di stupefacenti, pregiudicati o soggetti considerati pericolosi. E così il questore ha deciso: sospensione della licenza per dieci giorni. L’ordinanza è stata notificata dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Mantova a un 56nne cinese e residente a Mantova, in qualità di titolare. Non solo. I carabinieri di Mantova, coadiuvati dalla Polizia Locale cittadina hanno constatato anche la presenza di persone ubriache. Lo stesso provvedimento era stato adottato lo scorso settembre con la sospensione della licenza per 3 giorni.

Ieri, poi, nel corso di un servizio di controllo del territorio, quattro pattuglie dell’Arma dei Carabinieri sia in uniforme che in abiti civili, con l’ausilio di alcuni equipaggi della Polizia Locale di Mantova, hanno concentrato l’attenzione su un’area del quartiere Lunetta, nonché nella centrale Galleria Ferri e nell’area commerciale “Esselunga”. Sono state controllate complessivamente 25 persone. Tre giovani, un 30enne, un 27enne e un 16enne, sono stati segnalati alla locale Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso complessivamente di quasi 5 grammi di hashish. I Carabinieri hanno comminato una sanzione amministrativa per manifesta ubriachezza notificando contestualmente l’ordine di allontanamento di 48 ore per motivi di sicurezza pubblica a carico di un nigeriano 35nne, dall’area compresa tra i giardini Nuvolari e l’area “Esselunga”. Tale misura rientra nella normativa del DASPO urbano.