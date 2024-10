Anche il gin si può creare con l'AI: presentato al festival della sbrisolona di Mantova

Mantova – Si chiama "Gin AI" è il primo gin in Italia creato dall'intelligenza artificiale che è stato presentato Sbrisolona&Co, il festival cultural gastronomico di Mantova. L’idea è dell’imprenditore mantovano Cristian Giacomini che è riuscito a far elaborare la ricetta dell’alcolico a un’AI nonostante i sistemi di intelligenza artificiale abbiano delle protezioni che impediscono di soddisfare determinate richieste, "perché bere fa male".

Per arrivare comunque a una ricetta l'imprenditore ha dialogato con l'intelligenza artificiale e ha fatto analizzare milioni di botaniche da diversi software. Poi le ha fatte selezionare dal computer e infine ha lasciato che fosse lo stesso software a comporre la ricetta composta dai sapori più amati. Risultato? Ha prodotto un distillato agrumato e speziato con note aromatiche erbacee a base di menta, pompelmo rosa, basilico, zenzero e limone. "Un prodotto che rivoluziona il mondo dei distillati, - spiega Giacomini - dove l’innovazione e le tecnologie avanzate si fondono con la tradizione del gin. Ma non solo le botaniche, anche i tempi di infusione sono stati calcolati con precisione per ottenere il perfetto equilibrio di sapori e aromi, creando un’esperienza unica per il palato".

Il "Gin AI" è stato presentato in occasione della prima giornata di Sbrisolona&Co in abbinamento alla versione di sbrisolona di Raffaella Gangini, cuoca dell'Agriturismo Corte Le Caselle di San Giacomo delle Segnate che ha realizzato un dolce dove la sbrisolona si unisce alla torta di zucca accompagnata da uno uno zabaione all'incanto, cotto a fuoco diretto e aromatizzato con il gin prodotto dall'intelligenza artificiale. "Ho accettato la sfida e il pubblico ha apprezzato il dolce finale che unisce il sapore tradizionale della s brisolona abbinata alla torta di zucca il tutto fuso con le botaniche di Gin AI - spiega Raffaella Gangini - dando così un sapore di freschezza e al tempo stesso piccantezza grazie allo zenzero”.