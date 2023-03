Mantova, affitti pagati ma non denunciati al Fisco: nei guai marito e moglie

Guardia di Finanza

Mantova, 22 marzo 2023 – Appartamenti affittati e pigioni regolamente pagate ma per il Fisco quei soldi, un ammontare globale di oltre 200mila euro, erano inesistenti perché non dichiarati e i contratti di locazione non erano stati depositati.

La Guardia di Finanza di Mantova ha scoperto marito e moglie che, alla guida di una società immobiliare, affittavano in città appartamenti senza mai dichiarare al fisco i relativi canoni di locazione.

L’evasione

Nel periodo dal 2019 al 2022 avrebbero affittato a una media di 600 euro al mese undici appartamenti in due condomini della città virgiliana senza mai dichiarare l'introito, tanto da nascondere ricavi, stimati dagli uomini delle Fiamme Gialle, per un ammontare complessivo di 230mila euro.

La tecnica

I due titolari dell’agenzia immobiliare effettuavano la registrazione dei contratti solo in secondo momento quando gli affittuari ne avevano bisogno per accedere a contributi economici a sostegno del pagamento degli affitti oppure per altri benefici.

Le sanzioni

La Guardia di Finanza ha segnalato i due coniugi all'Agenzia delle entrate per il recupero delle imposte evase e per l'irrogazione delle sanzioni previste, e al Comune di Mantova per il recupero dei tributi locali evasi.