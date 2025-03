Victoria Cabello compie 50 anni: la Mtv anni ‘90, la frangia iconica, la malattia di Lyme e la rinascita con Pechino Express. Il compleanno di una conduttrice “pazzesca”

Milano – Victoria Cabello compie 50 anni. Nata a Londra il 12 marzo 1975 la popolare conduttrice vive da tempo a Milano anche se ha trascorso gran parte della sua infanzia in provincia di Como. Madre inglese e padre della Valmalenco, Victoria è uno dei volti simbolo di quella Mtv degli anni Novanta che ha saputo segnare un’epoca, musicale e televisiva. Nel 1997, forte anche della sua perfetta padronanza della lingua inglese, Victoria debutta in uno dei programmi di punta della rete come vj. Irriverente, ironica, Victoria si fa presto conoscere (e amare) dal giovanissimo pubblico di Mtv, conducendo programmi come MTV Select (da Londra), Hitlist Italia e Hit non stop. Cabello lavora per Mtv fino ai primi anni Duemila, alla guida di altre trasmissioni cult come Cinematic, Week in Rock o Mtv on the Beach.

Gli anni Duemila

Gli Anni Duemila segnano il suo momento di maggior successo tra “Le Iene”, la co-conduzione del Festival di Sanremo (2006) con l’ormai celebre massaggio ai piedi da parte dell’ospite John Travolta ma anche e soprattutto i due programmi che la vedono assoluta protagonista, con la sua ironia e la sua frangia “iconica”: “Very Victoria” e “Victor Victoria”. Per due anni guida anche “Quelli che il Calcio”, leggendario programma di casa Rai.

Giudice a X Factor

Conoscitrice di musica, diventa anche giudice di X Factor nel 2014 (insieme a Fedez, Morgan e Mika). "Ero una fan del programma e quando me l’hanno proposto non ci credevo. Sono entrata buttandomi, come faccio spesso. Ma, mentre lo facevo, e soprattutto dopo, ho capito che non era il mio. Io spesso sono un lupo solitario, voglio guidare, non sono per i programmi corali. Sono molto sensibile e empatizzavo con i miei concorrenti, forse è l’unica volta che ho provato un istinto materno. Facevo fatica a dire a qualcuno ‘hai fatto schifo’. Avrei dovuto pensarci prima, ma è stato un errore da cui ho imparato molto" ha detto un’intervista a Quotidiano Nazionale.

L’avventura dei “Pazzeschi”

Nella carriera di Victoria c’è un lungo periodo di pausa dal piccolo schermo. Nel 2017 la conduttrice ha spiegato in un’intervista di aver sviluppato la malattia di Lyme, che l’ha costretta ad allontanarsi dalla tv. La partecipazione (e il trionfo) a “Pechino Express” segnano un momento di rinascita per la conduttrice. In coppia con l’amico Paride Vitale la coppia dei “Pazzeschi” vince la nona edizione del programma regalando al pubblico momenti di memorabile leggerezza. Al momento della proclamazione l’emozione del conduttore Costantino della Gherardesca e la gioia di Victoria fanno capire che in quella vittoria c’è qualcosa di più della semplice affermazione in uno show televisivo. Viaggiare si è rivelato una vera e propria cura.

La malattia e il “doppio lockdown”

"Sono stata ferma a lungo per concentrare le mie energie nella ricerca della guarigione (aveva contratto la malattia di Lyme, ndr) e per un periodo mi sono isolata. Poi è arrivato il Covid, quindi ho fatto due lockdown. Avevo paura di rientrare nel mondo, di non sostenerne più i ritmi, di non avere più la forza necessaria. Invece ‘Pechino’ è stato un modo per rientrare nel mondo, e anzi per recuperare il tempo perso” aveva raccontato a Quotidiano Nazionale parlando del programma “Viaggi Pazzeschi” insieme all’amico Paride, progetto nato sulla scia del successo a Pechino Express.

La vita privata

Soprannominata dagli amici TomTom ("Quando sono venuta a Milano non volevo fare la figura della solita imbranata. Così periodicamente mi studiavo una tavola di Tuttocittà e alle dieci di sera uscivo per esplorare quella zona memorizzando le strade principali”), vive in città da tempo (“conosco ogni via, sono l’incubo dei tassisti”). Felicemente single, in passato è stata legata all’artista Maurizio Cattelan. "Non mi è ancora capitato di fermarmi per progettare la vita con qualcuno. Spero sempre che mi capiti, ma non è che ogni giorno esco con la sahariana e la rete per elefanti per catturare un marito" ha raccontato a Qn. Profondo il legame con il suo cane Silvano, sfoggiato anche sulla maglietta anche nella sua avventura a Pechino Express.