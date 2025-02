Ernia diventa papà, il figlio con l’influencer Valentina Cabassi. L'annuncio social: “Fuori a luglio”

Milano, 8 febbraio 2025 – "Fuori a luglio”. Come se fosse un nuovo disco, e invece… è un fiocco rosa. Il rapper Ernia, al secolo Matteo Professione, 31 anni, ha scelto di annunciare l’arrivo di un bebè con un post su Instagram e una didascalia che ricalca il modo di annunciare nuovi brani o dischi. Con lui in foto, la fidanzata Valentina Cabassi, 28 anni, che mostra con gioia la pancia scoperta. Anche lei, che fa la modella e l’influencer, sul proprio profilo Instagram ha pubblicato l’annuncio con questa didascalia “Mamma e papà. Mi esplode il cuore, non vediamo l’ora di conoscerti”.

Solo due anni fa il rapper milanese, cresciuto nel quartiere QT8, aveva raccontato in musica l’esperienza dell’aborto vissuto da padre in una canzone dolcissima e amara al tempo stesso, una ninnananna struggente: “Buonanotte”, brano del suo quarto album un studio, “Io non ho paura”, pubblicato il 18 novembre 2022. In “Buonanotte” Ernia aveva raccontato l’esperienza dell'interruzione di gravidanza dal punto divista maschile: un testo delicato, il racconto di come la sua compagna aveva scelto di abortire in ospedale, un racconto doloroso che lui dedica alla vita che non ha visto nascere, gli spiega la scelta, le sensazioni, la strada verso la clinica.

"C'era silenzio in auto mentre guidavo per l'ospedale / Era la terza volta che accompagnavo tua madre / Era giugno, clima mite, visite di controllo / E a quel punto dell'iter non c'era rimasto molto da commentare” recita la canzone. Ernia raccontava poi quello che c'era dopo l'interruzione di gravidanza. Il mal di testa che lo attanaglia quando la notte gli torna in mente, la difficoltà di capire come si ama, la paura di sbagliare e ritrovarsi bloccati in qualcosa che non si è voluto. “Quando non sei nato, celavo i sentimenti” cantava sempre Ernia che ha un certo punto questo figlio mai nato lo immagina: “Comunque ti ho sognato, ma non ti ho dato un volto preciso /Perché non ti ho conosciuto, giusto questo preciso / Eppure ti ho immaginato, eri bello nel mio pensiero”.

Adesso però c’è una nuova vita in arrivo, che a giudicare dal colore del fiocco a corredo della didascalia del post su Instagram, sarà una bimba. Ernia e Valentina Cabassi si sono conosciuti sul set di “Superclassico”, di Ernia, nel 2020. Da allora, dopo una piccola crisi iniziale, fanno coppia fissa. E ora diventeranno genitori.