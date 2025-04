La festa di compleanno Tommaso Zorzi: torta con “gli amici amici”. I 30 anni del volto tv: non solo Riccanza e Gf Vip (vinto)

Milano, 2 aprile 2025 – Trenta candeline per il milanese Tommaso Zorzi che su Instagram ha festeggiato con torta (due per la precisione) e candeline allo scoccare della mezzanotte in compagnia degli amici più cari. “30, con i miei amici amici” ha scritto l’opinionista e personaggio tv sui social, condividendo il momento con i suoi follower. A Zorzi sono arrivati attraverso Instagram i messaggi d’auguri di amici e colleghi, a partire da Csaba Dalla Zorza, sua compagna in tv nel programma di Real Time “Cortesie per gli ospiti”, dove il giovane milanese dal 2022 riveste il ruolo di esperto di interior design. “Auguri, 30 sono pochissimi”, ha scritto Dalla Zorza. Un messaggio anche dall’altro membro del trio televisivo di “Cortesie per gli ospiti", lo chef Roberto Valbuzzi.

Gli inizi a “Riccanza” su Mtv

Zorzi ha iniziato a farsi conoscere giovanissimo partecipando al docu-reality di Mtv “Riccanza” (e anche allo spin-off #Riccanza Deluxe) diventandone uno dei protagonisti più amati insieme a Elettra Lamborghini (che su Instagram gli ha scritto “Auguri Freschezza”, con un cuore). Nel 2018 ha partecipato a "Pechino Express", in coppia con Paola Caruso (formando la coppia de “I Ridanciani”).

La vittoria al Grande Fratello Vip

Il momento di massima popolarità è arrivato con la partecipazione e la vittoria al Grande Fratello Vip nel 2020 dove l’eclettico milanese si è fatto amare per la sua ironia. Proprio alcuni dei compagni di viaggio di quella seguitissima edizione hanno voluto fargli gli auguri sui social: da Stefania Orlando e Francesco Oppini (che ha scritto all’amico “Un traguardo importante ma il meglio deve ancora venire, tanti auguri Zorzy”). Nel 2021, dopo la vittoria al Gf, è anche stato opinionista fisso all’ “Isola dei Famosi”. Appassionato di moda e design Zorzi ha anche scritto due libri “Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altrin” (2020) e “Parole per noi due” (2022). è legatissimo alla sorella Gaia che gli ha scritto: “Essere tua sorella è una delle mie cose preferite al mondo”.