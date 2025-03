Party per il nuovo album di Gaia Gozzi: balli scatenati (con Tommaso Zorzi) e torta per “Rosa dei venti”

Milano, 21 marzo 2025 – Festa milanese per la cantante Gaia Gozzi (26 anni) che ha celebrato il suo nuovo album “Rosa dei venti”, uscito oggi venerdì 21 marzo. Dell’album fa parte il brano portato a Sanremo 2025, “Chiamo io chiami tu”. La canzone al Festival si è piazzata all’ultimo posto ma il brano ha avuto la sua (ampia) rivincita dopo la kermesse incassando un clamoroso successo. La coreografia preparata assieme allo spagnolo Carlos Diaz Gandia (sua anche la coreografia di “Tuta Gold” di Mahmood). è diventata virale su TikTok.

La rosa dei venti è il nuovo progetto discografico di Gaia Gozzi – nata a Guastalla (Reggio Emilia) ma cresciuta nel Mantovano, a Viadana – che nell’album racconta i suoi venti anni, una fase della vita che sembra non avere direzione – apparentemente destabilizzante – guidata da vènti che soffiano e decidono per noi. Il disco, primo progetto interamente in italiano della cantautrice italo-brasiliana che il 7 maggio 2025 tornerà dal vivo con uno speciale concerto evento, prodotto da Vivo Concerti, al Fabrique di Milano.

Lanciata da X Factor e poi vincitrice di Amici di Maria De Filippi 19, questa estate ha fatto cantare e ballare tutta Italia con il tormentone “Sesso e samba”, insieme a Tony Effe. Ieri sera al party per l’uscita del nuovo album c’era anche Tommaso Zorzi, volto noto della tv e giudice di “Cortesie per gli ospiti” su Real Time che ha ballato con la cantante proprio la sua hit “Chiamo io chiami tu”. Anche un’altra artista reduce da Sanremo, Clara Soccini, ha festeggiato il nuovo traguardo della collega: “Vai girl”, ha scritto postando un video del taglio della torta, su cui campeggiava il titolo del nuovo album di Gaia.