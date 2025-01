I vip a Capodanno: dal look chic di Michelle Hunziker al messaggio di Antonella Clerici

Milano - Si sa la fine dell'anno è sempre un'occasione per tracciare bilanci e riflessioni ma anche per guardare al futuro con entusiasmo e speranza. E i vip lombardi non fanno eccezione. I volti noti di Milano e Lombardia hanno accolto il 2025 in montagna, con cene in compagnia o festeggiando nei locali. Per Chiara Ferragni look total white, mentre Michelle Hunziker ha optato per un abito lungo con un taglio strategico. E Fedez? Il rapper ha trascorso la fine dell'anno con amici a St. Barths. Tra auspici, desideri e neve ecco qualche instantanea social di inizio 2025.