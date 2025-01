Daniele Scardina si racconta: la boxe, il malore, l'amore e il suo sogno più grande

Dopo quasi due anni dal malore che ha stravolto la sua vita, l'ex pugile Daniele Scardina si racconta in 'King Toretto. La mia storia di vittorie e ko, dentro e fuori dal ring', uscito il 21 gennaio e, nel giro di poche ore, già in vetta alle classifiche. “Mi è stato proposto il progetto di un libro autobiografico, sulla mia vita quindi, e io non ci ho pensato due volte, accettando. Parla delle mie vicissitudini, una storia comunque di riscatto: sono partito dal nulla, da Rozzano, e andando negli Stati Uniti mi sono fatto da solo, fino a conquistare le mie cinture internazionali nella boxe, oltre a tutto il resto. Poi sono ’caduto’ con questo incidente di salute, ma mi sono rialzato con questa ’nuova’ rinascita”, aveva raccontato in un'intervista al Giorno lo sportivo.

Daniele è sempre stato un combattente, sul ring ma anche nella vita privata. E lo dimostra ogni giorno tra ore di riablitazione e allenamenti. Fondamentali in questo percorso in salita la fede, sua mamma Mariella e suo fratello Giovanni. I risultati del suo impegno si vedono ma, al momento, l'ex pugile ha un solo grande sogno e spera di realizzarlo: "Tornare a camminare". Anche se la sua fisioterapista ha ammesso che “non siamo in grado di sapere se Daniele potrà tornare a camminare senza il supporto di ausili”. Ma lui ce la mette tutta: "Ci sto riuscendo, piano, piano".