Daniele Scardina, come sta oggi: l’ex pugile racconta la lunga e difficile riabilitazione. Il sostegno del fratello Giovanni

Milano, 1 dicembre 2024 – Un lottatore vero, sul ring e nella vita. Dopo anni di vittorie come pugile, Daniele Scardina – conosciuto nello sport come King Toretto – ha dovuto affrontare un’improvvisa emorragia cerebrale che lo ha costretto sulla sedia a rotelle e per il quale sta sostenendo un percorso di riabilitazione tutto in salita. Dopo due anni da quel tragico evento, a cui seguirono un’operazione al cervello e un periodo di coma, lo sportivo oggi sarà ospite di Silvia Toffanin a ‘Verissimo’ insieme a suo fratello Giovanni, che l’ha sostenuto in questo percorso difficile insieme alla madre, per raccontare la sua vita e la sua battaglia.

Come sta oggi

Al momento Daniele è ancora in sedia a rotelle, e non è dato sapere se tornerà a camminare. Ma i progressi fatti sin qui sono comunque tanti. “Ho temuto di morire, ora il mio ring è la vita quotidiana”, ha raccontato su Instagram lo scorso ottobre, poco prima riapparire in televisione, all’interno di un servizio de ‘Le Iene’. “Un anno e otto mesi fa la mia vita cambiava per sempre. Ho temuto di non farcela, ma la realtà è che sono qui, che lotto ogni giorno per un miglioramento, anche minimo, ma sempre facendo un passo avanti rispetto al giorno precedente”. L’unico sogno? “Tornare a camminare”, aveva detto, benché la sua fisioterapista abbia ammesso che “non siamo in grado di sapere se Daniele potrà tornare a camminare senza il supporto di ausili”. “Ho tanto lavoro da fare – aveva spiegato Scardina – e tante fragilità da rafforzare, ma poco alla volta sto cercando di riprendere in mano la mia vita. Una vita diversa da quella che facevo prima e che vedevate su Instagram. Ma sono comunque grato di ciò che ho e che posso ancora fare, soprattutto per gli altri”.

L'accoglienza per Daniele Scardina rientrato a Rozzano dopo 10 mesi

Il fratello Giovanni

Giovanni Scardina, fratello di Daniele, ha sempre vissuto lontano dai riflettori, ma ha sempre sostenuto la carriera sportiva del fratello ed è stato lui, il giorno in cui Daniele è finito in coma, a pubblicare il comunicato ufficiale per annunciare la notizia. Giovanni vive a Miami, ma spesso torna in Italia per stare con parenti e amici. Dal suo profilo Instagram pare che lavori come agente immobiliare presso la Fortex Realty. È sposato e ha due figli.