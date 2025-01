Salt Bae apre un ristorante a Milano? L’annuncio sui social

Milano, 9 gennaio 2025 – Apre o non apre? Dopo il primo falso allarme, risalente al 2023, si può riaccendere la Salt Bae mania a Milano. In un reel pubblicato sul suo profilo Instagram l’ex macellaio turco Nusret Gökçe ha in qualche modo annunciato la sua intenzione a portare uno dei suoi ristoranti anche a Milano.

I locali targati Salt Bae sono noti per i tagli pregiati di carne utilizzati ma anche per i prezzi da capogiro dei piatti in carta. C’è, poi, il gesto “signature” del titolare (o di chi lo sostituisce, visto che non può avere il dono dell’ubiquità) di versare il sale sulla carne, facendolo scivolare sul gomito. Un “trick” che gli ha attirato addosso ironie in serie, ma anche milioni di visualizzazioni sui social.

L’annuncio

E proprio dai social è arrivata la news – vera? – di un’apertura milanese per Bae. Nel reel il macellaio-chef è ripreso mentre firma una serie di scartoffie, presunti contratti di apertura. Il tutto è accompagnato da una didascalia gonfia di entusiasmo. “Ecco come entriamo nel 2025: Città del Messico, Roma, Milano, Cappadocia e Napoli. Auguro a tutti il meglio per il nuovo anno”: questo il messaggio postato da Bae.

Il debutto romano, per altro, era stato già annunciato questa estate. Il 20 giugno, infatti, sempre sui suoi sfruttatissimi canali social, Nusret Gökçe aveva scritto “Italia sei pronta? Stiamo aprendo un ristorante a Roma”.

Fino a qui gli annunci. Alle dichiarazioni seguiranno i fatti? Si vedrà. Bae, del resto, ci ha abituati a un utilizzo più che spregiudicato di social e altri mezzi di comunicazione, puntando sulla consolidata strategia del “Purché se ne parli”. Era successo, per esempio, fra il 2022 e il 2023, proprio con riferimento a una possibile apertura a Milano, successivamente sfumata. Si attendono, quindi, successive delucidazioni sull’ingresso di Bae nel mercato milanese. Per esempio un’anticipazione sul quartiere scelto per il suo ristorante.

Salt Bae con la Coppa del Mondo in mano

Chi è Salt Bae

Il fenomeno Salt Bae è esploso nel 2017, ovviamente a partire dal mondo dei social. Galeotto fu il gesto di spargere il sale sulla carne facendolo scivolare sul gomito. Da lì alla creazione di un impero, grazie all’apertura di ristoranti in serie (con l’aiuto di importanti finanziamenti imprenditoriali) e al volano della rete, il passo è stato abbastanza breve.

Salt Bae ha raccontato in diverse occasioni la sua vita: le origini umili, gli inizi come lavapiatti, i 23 figli avuti da diverse donne e la gaffe della Coppa del Mondo afferrata senza averne alcun titolo dopo essere entrato in campo al termine di Argentina-Francia, ultima finale mondiale.