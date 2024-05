Roberta Morise e lo chef Enrico Bartolini genitori: è nato Gianmaria

Milano – Fiocco azzurro per la conduttrice tv Roberta Morise (38 anni) e lo chef tristellato Enrico Bartolini (44 anni): è nato il piccolo Gianmaria. A dare l’annuncio è stata la coppia, che ha postato sul suo profilo Instagram la foto del piedino del piccolo. “Il 24 maggio è arrivato Gianmaria – ha scritto su Instagram lo chef tre stelle Michelin -. I primi giorni sono stati tortuosi ma ora esplode dalla voglia di vivere. Lo portiamo a casa molto presto. Grazie ai medici per intuizione, talento e competenza”.

Il post con l'annuncio della nascita del piccolo (@chef_enricobartolini)

La neo mamma ha condiviso attraverso i social anche una storia con la foto del compagno e una dedica speciale: “Sei tu il mio eroe, la mia roccia e il mio unico sostegno”. Tanti i messaggi di auguri per i neogenitori da chef Davide Oldani a Chiara Maci fino ad Alberto Matano. Per la coppia sono in vista anche i fiori d’arancio. Le nozze sono attese il 31 agosto in Toscana.