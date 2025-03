Pietro Genuardi, morto lo storico attore delle fiction. Il cordoglio social: “La tv perde un pezzo di storia e noi un pezzo di cuore”

Milano, 14 marzo 2025 – Lutto nel mondo della tv: è morto Pietro Genuardi, regista e attore famoso al grande pubblico soprattutto per i suoi ruoli nelle soap Mediaset ‘Vivere’ e ‘Centrovetrine’. E, ultimamente, ne ‘Il paradiso delle Signore’, su Rai 1. Genuardi aveva 62 anni e stava combattendo con una grave patologia del sangue. A dare il triste annuncio sono stati i familiari: la moglie Linda, il figlio Jacopo e la mamma Gabriella, il papà Pippo.

Il cordoglio social

Appena si è diffusa la notizia, i social si sono riempiti di messaggi di cordoglio e affetto. Tanti amici, colleghi, ma anche numerosi follower, che lo hanno sempre seguito e apprezzato per i suoi ruoli nelle fiction tv. “Con grande tristezza saluto la scomparsa di Pietro Genuardi, il celebre magazziniere del Paradiso – noto a molti come Armando – e tanto altro ancora. Negli anni sul set non ho mai avuto l’occasione di recitare al tuo fianco, ma i nostri incontri quotidiani al trucco mi hanno sempre fatto apprezzare la tua energia, il tuo sorriso e il tuo fascino. La TV italiana perde un pezzo della sua storia e noi un pezzo di cuore”, ha scritto l’attore Flavio Parenti sul suo profilo Facebook.

E Luigi Di Fiore, volto popolare grazie al ruolo del medico Luca De Santis in ‘Un posto al sole’: “Pietro, me l’hai fatta grossa. Nell’ultimo messaggio mi avevi rassicurato che stavi benissimo. Il peggio sembrava essere stato superato. Poi il silenzio. Avevo intuito. Questa mattina presto è arrivata la notizia. Ho aspettato per dedicarti queste poche parole in attesa che la notizia diventasse ufficiale. Abbiamo cominciato insieme il nostro percorso condividendo i primi anni delle nostre carriere e dei nostri percorsi di vita. Non te lo meritavi, carissimo Pietro. Non così presto. Sono smarrito. Il pensiero corre alla gioventù consumata insieme. Ti abbraccio fratello. Con immensa tenerezza”.

Il post Facebook di Luigi Di Fiore in ricordo di Pietro Genuardi

Poi, l’attrice Ornella Giusto: “Caro Pietro, ricordo quando ci siamo conosciuti, eravamo alla mensa studi Videa. Io stavo pranzando da sola, ero in pausa e avevo finito di girare alcune scene al Paradiso delle Signore. Era il tuo primo giorno di riprese, ci siamo conosciuti lì, abbiamo poi pranzato insieme con Pietro Masotti (Marcello), anche per lui era il suo primo giorno sul set. Ricordo la tua gioia, simpaticone, sorridente e accogliente. Ci mancherai molto”.

Il post Facebook di Ornella Giusto

Immancabili i fan. “Io sconvolta dalla notizia che ho appena preso. Per anni ti ho guardato ogni giorno sul set. Mi hai fatto ridere/pensare/piangere”; “Pietro ha riempito i pomeriggi di praticamente quasi tutta la mia vita, prima con il ruolo di Ivan Bettini in Centovetrine e poi con quello di Armando ne ll paradiso delle signore, è come se ne fosse andato uno di famiglia” e “Ogni volta che ho ritrovato Pietro Genuardi in una serie l'ho sempre apprezzato per talento e carattere, ha dato vita a protagonisti indimenticabili”.

Gli studi e la carriera

Nato a Milano il 26 maggio 1962, Genuardi si era diplomato alla prestigiosa scuola del Piccolo Teatro di Milano nel 1987. Aveva iniziato a lavorare con registi importanti quali Massimo Castri e Beppe Navello. Al cinema ha collaborato con Carlo Verdone ne ‘Il bambino e il poliziotto’ e ha recitato in tre film prodotti da Dario Argento.

Il grande pubblico lo ha conosciuto e amato soprattutto per i suoi ruoli nelle fiction televisive: prima in ‘Vivere’ (1999-2000) nel ruolo di Michele Nanni, poi nella soap opera ‘CentoVetrine’, dove dal 2001 al 2014 ha interpretato il personaggio di Ivan Bettini. Dal 2020 era entrato nel cast de ‘Il Paradiso delle Signore’ nel ruolo di Armando Ferraris.

La vita privata

È stato sposato con l'attrice Gabriella Saitta da cui ha poi divorziato. Hanno avuto un figlio, Jacopo, nel 1991. Nel 2020 ha sposato l'assistente di volo Linda Ascierto.