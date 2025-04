Da Antonella Clerici a Gerry Scotti e Valeria Graci: i vip ricordano Papa Francesco tra foto e video

Milano, 21 aprile 2025 – Papa Francesco sapeva arrivare al cuore. E, per questo, era amato da tanti: persone comuni, personalità e vip della televisione e del mondo dello spettacolo. Oggi, dopo la notizia della sua scomparsa, in tantissimi hanno voluto rendergli omaggio con un post e un ricordo social. In molti hanno anche avuto la possibilità di incontrarlo e conoscerlo personalmente e hanno condiviso le foto insieme.

Papa Francesco in una foto d'archivio

Gerry Scotti ha reso omaggio al Santo Padre postando su Instagram l’ormai famosa foto del Pontefice nella piazza vuota durante il lockdown. Un’immagine Lui da solo in Piazza San Pietro che pregava per noi tutti.

Il post Instagram di Gerry Scotti, in omaggio a Papa Francesco

Mentre Antonella Clerici ha scelto una foto del Pontefice sorridente mentre saluta la folla e accanto poche semplici parole: “Grazie per tutto Papa Francesco”. Lo stesso ha fatto Simona Ventura, che poi lo ha ricordato così: “Papa Francesco, sei stato la rivoluzione, la profondità, l’essenza di essere Cattolico. Non ti scorderò mai. Aiutaci poiché ci sentiamo ancora più soli”.

Valeria Graci ha invece pubblicato uno scatto che la immortala insieme a suo figlio davanti a Bergoglio, durante un’udienza. A corredo la gif della mani giunte in preghiera e un cuoricino blu.

Valeria Graci e il figlio Pierluigi durante un incontro con Papa Francesco (Foto Instagram)

Stessa scelta per Francesca Rocco, che in una Storia ha postato l’immagine che la mostra con in braccio la figlia Ginevra e il Papa che la bacia dolcemente sulla fronte.

Francesca Rocco con la figlia Ginevra durante un incontro con Papa Francesco (Foto profilo Instagram)

Accanto all’immagine di una colomba bianca e di un ramoscello di ulivo, Csaba Della Zorza ha scritto invece: “Papa Francesco è tornato alla casa del Padre. Per milioni di persone, in tutto il mondo, oggi sarà un lunedì dell’Angelo diverso. Per chi lo ha amato, e per chi no, è comunque una perdita. Rivolgo un pensiero di pace a tutti coloro che oggi soffrono perché una persona a loro cara non c’è più. E a chi sa che avrà una perdita di qui a poco. Nessuno è mai pronto. Nessuno sceglie. Siamo sempre tutti nelle mani della vita, che è la cosa che troppo spesso diamo più per scontato”.

Il post di Csaba Della Zorza in omaggio a Papa Francesco (profilo Instagram)

