La Milano di Nuova Scena 2: i palchi “storici”, il cinema Anteo, il freestyle di Cuta (e la battle da non perdere)

Milano, 7 aprile 2025 – Ruota attorno a Milano la seconda stagione di “Nuova Scena”, il rap show targato Netflix che anche quest’anno sta tenendo inchiodati allo schermo gli appassionati del genere (ma non solo loro). L’episodio finale darà disponibile dal 14 aprile con la partecipazione dei Club Dogo (i milanesi Jake La Furia – reduce dalla partecipazione come giudice all’ultima edizione di X Factor - Guè e da Don Joe). Quattro i finalisti in lizza per il premio di 100mila euro (oltre alle luci della ribalta, chiaramente). A selezionare i concorrenti sono stati i – confermatissimi – Fabri Fibra, Rose Villain (anche lei milanese) e Geolier.

"Nuova scena 2"

I luoghi della nuova stagione

A fare da sfondo alla corsa degli astri emergenti del rap la Milano dei grattacieli, delle nuove tendenze. La Milano della creatività e delle opportunità dove le ambizioni prendono forma e trovano corpo. Le “Battle” – uno dei momenti più attesi dello show – si è svolta nei Magazzini Generali, storico locale milanese, dove il pubblico ha assistito allo scontro all’ultimo sangue in barre. Poi è stato il momento della realizzazione di cinque videoclip, proiettati in un altro luogo molto conosciuto della città, il Cinema Anteo, sotto lo sguardo attento dell’attore e cantante Matteo Paolillo (“Mare Fuori”). Al Fabrique di Milano – palco storico della musica in città – appuntamento con i featuring: i concorrenti sono saliti sul palco con Kid Yugi, Ernia, VillaBanks e Gemitaiz.

Il freestyle di Cuta

Tra i protagonisti che hanno brillato nel corso del percorso a Nuova Scena c’è anche un milanese classe 2003, Cuta che ha impressionato con il suo freestyle nella battle (da non perdere) con il campano Nachelo. Un momento che è culminato con l’esibizione di Ensi (giudice delle Battle) e la presenza sul palco di Fabri Fibra e Geolier, acclamati dal pubblico. Di gran lunga uno dei momenti più potenti della stagione. L’appuntamento è ora con l’episodio finale, in uscita il 14 aprile.