Sandro Tonali e Giulia Pastore si sposano, il post Instagram con bacio e anello

Lodi, 2 marzo 2025 – Sandro Tonali e Giulia Pastori si sposano. Il centrocampista del Newcastle e della Nazionale, originario di Lodi, convolerà a nozze con la fidanzata, come testimonia una foto pubblicata su Instagram dal calciatore: nello scatto la coppia viene immortalata mentre si scambia un bacio, ma in primo piano c’è un bellissimo anello. E la didascalia dice tutto: “Yes”. Sì, Giulia ha detto sì alla proposta del suo compagno.

Il post Instagram di Sandro Tonali e di Giulia Pastore

Il post è stato subito riempito di commenti dei follower. Numerose le congratulazioni tra cuoricini rossi e calici che brindano. Ma non solo, in tanti hanno colto l’occasione di chiedere al giocatore di tornare al Milan. Nei giorni scorsi si è infatti parlato tanto di un suo possibile rientro in rossonero tra indiscrezioni di calciomercato e una mezza confessione fatta dallo stesso centrocampista azzurro ai microfoni di ‘U’, mensile del quotidiano ‘La Repubblica’.

Dopo aver messo alle spalle la squalifica di 10 mesi per calcioscommesse ed essere tornato a giocare nell'agosto scorso, ora arriva il matrimonio: Tonali, classe 2000, sta completando la sua rinascita anche per quanto riguarda la sua vita privata.

Giulia Pastore, la fidanzata di Sandro Tonali (Foto profilo instagram)

Chi è Giulia Pastore

Giulia Pastore, classe 2001, è la fidanzata storica di Tonali, i due stanno insieme dal 2019. È abbastanza riservata sui social, anche se molto attiva. È testimonial di un brand di gioielli e ha fondato il suo marchio di abbigliamento fatto a mano.

È una grande sportiva: le piace molto prendersi cura di sé e si allena spesso, adora le passeggiate in montagna. Ama anche viaggiare. Una sua altra grande passione sono le rose e gli animali. Il suo profilo Instagram è seguito da 124mila follower.

Quando Newcastle e Milan hanno trovato l’accordo per il trasferimento di Tonali in Inghilterra per circa 80 milioni di euro, il centrocampista è stato attaccato da molti tifosi rossoneri che non hanno preso bene il suo addio al Milan. E anche Giulia, che aveva difeso il fidanzato scrivendo sui social “Sempre al tuo fianco”, è finita nel mirino dei tifosi.